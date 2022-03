Der Bundeskanzler besucht Israel und tut, was er tun muss. Und doch begleitet ihn die Frage: Was macht er hier - jetzt?

Von Peter Münch, Jerusalem

Der Antrittsbesuch in Israel ist für jeden Bundeskanzler ein besonderer Termin, und Olaf Scholz tut an diesem Mittwoch in Jerusalem, was er tun muss zur Pflege dieser sehr speziellen Beziehungen: Er besucht die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, er trifft die wichtigsten politischen Partner. Er bekennt sich zur deutschen Schuld und betont die deutsche Verantwortung. Er macht alles richtig - und dennoch begleitet ihn auf diesem Eil- und Kurztrip vor allem eine Frage: Was eigentlich will er hier? Jetzt?