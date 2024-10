Von Bastian Brinkmann, Georg Ismar, Berlin

Christian Lindner steht ein bisschen am Rand, die Arme verschränkt, und hört aufmerksam zu. Rainer Dulger, Deutschlands oberster Arbeitgeber, berichtet wenige Schritte von ihm entfernt der Öffentlichkeit, was er sich vom FDP-Vorsitzenden und dessen lieben Koalitionspartnern wünscht. Der Präsident des Arbeitgeberverbands BDA sagt, was eigentlich alle Chefs immer sagen: Macht bitte eure Arbeit. Die Ampel, sagt Dulger, „muss gemeinsam – und ich betone: gemeinsam – die richtige Wirtschaftspolitik machen, um diesen Standort wieder wettbewerbsfähig zu machen“.