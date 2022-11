Von Nicolas Richter

Der Gastgeber ist zufrieden mit Olaf Scholz, noch bevor der überhaupt das Reiseziel erreicht hat. Am Freitag dieser Woche wird der Kanzler Peking besuchen, und die Parteizeitung China Daily hat ihn schon mal vorab dafür gelobt, dass er eine Beteiligung des chinesischen Konzerns Cosco an einem Hamburger Hafenterminal zugelassen hat. In Peking hat man sehr wohl mitbekommen, dass ein gesteigerter Einfluss Chinas in Deutschland zurzeit nicht von allen erwünscht ist - gerade deswegen ist man dort angetan von dem, was offenbar als Standfestigkeit des Kanzlers wahrgenommen wird: Scholz zeige, so schreibt es die Parteigazette, dass in Berlin "noch die Vernunft überwiegt".