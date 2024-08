Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) etwa sprach in der Sat.1-Sendung „:newstime Spezial“ immer wieder davon, wie „mühselig“ es in der Ampelkoalition sei. Erst die Regierungsbildung mit drei Parteien, jetzt das Regieren und die Suche nach einer Lösung im Haushaltsstreit.

Neuer Koalitionsstreit : „Die Ampel leuchtet nicht mehr“ Kaum ein Tag ohne neuen Konflikt. Nun geht es um die Zukunft der Ukraine-Hilfen. Der Glauben an Besserung schwindet. Der 1. September könnte zum Vertrauenstest für den Kanzler werden. Von Markus Balser, Georg Ismar

Scholz benutzte mit Blick auf die Verhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP sogar den Begriff „Schlachtfeld“. Man habe zwar viel geschafft, etwa bei der Bewältigung der Energiekrise, der Unterstützung für die Ukraine oder der besseren Aufstellung der Bundeswehr. „Aber gleichzeitig ist wahr: Alle diese vielen Entscheidungen sind mühselig errungen und man muss immer befürchten, dass irgendwie der Pulverdampf vom Schlachtfeld gewissermaßen verdeckt, was da real passiert ist“, räumt er ein. Das sei „natürlich nicht gut“.

Mit dem „Pulverdampf“, der sich nach den Ampel-Verhandlungen nicht verzieht, dürfte Scholz die Kommentare der Koalitionäre meinen, die statt einen Kompromiss zu loben, oft direkt deutlich machen, was besser hätte laufen können.

„Wir sind an Grenzen gestoßen in jeder Hinsicht und die politischen Unterschiede sind eben da“, hatte etwa Finanzminister Christian Lindner nach den Haushaltsverhandlungen gesagt. Dass SPD, Grüne und FDP nach der nächsten Bundestagswahl gemeinsam weitermachen, ist fraglich. Grünen-Chef Omid Nouripour wurde am Wochenende im ARD-Sommerinterview deutlich: „Diese Koalition ist eine Übergangskoalition nach der Ära Merkel.“

Habeck im Zwist mit Lindner

Auch persönlich scheint es zwischen den Ampelpartnern nach bald drei anstrengenden gemeinsamen Regierungsjahren zu haken. Lindner hat sich bereits gegen eine Beteiligung seiner FDP an einer möglichen Koalition unter grüner Führung ausgesprochen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) stellte seinerseits bei einem Bürgerdialog am Dienstag in seinem Wirtschaftsministerium klar: „Ja, da sind wir uns ganz einig.“ Der wahrscheinliche Kanzlerkandidat seiner Partei sagte: „Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.“

Den Streit in der Koalition sieht Habeck auch als Hindernis für eine wirtschaftliche Erholung Deutschlands. Streit schade „extrem“, sagte der Wirtschaftsminister. Er sprach dabei von einer Unruhe, ob Beschlüsse Bestand hätten.

Die Ampel plant ein Maßnahmenpaket, um die Konjunktur anzukurbeln, davon ist jedoch bisher nichts umgesetzt. Im Haushaltsentwurf der Regierung klaffen immer noch Milliardenlücken. Umstritten sind zudem auch Themen wie die Kindergrundsicherung, die Schuldenbremse oder das Bürgergeld. Habeck sagte zum Streit in der Koalition, es werde geschaut, ob noch einmal ein neuer Anlauf gefunden werde. Dann könne geschaut werden, „ob das noch mal zu Ende dieser Legislatur ein Stück weit besser wird“. Dies wäre zu hoffen, sagte Habeck.