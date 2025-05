Von Daniel Brössler, Lisa Nguyen und Nicolas Richter, Berlin

Es ist kalt in Berlin an diesem Mai-Abend, die Gäste tragen Mäntel, der Kanzleramtsminister hat sich eine Decke über den Schoß gelegt. In dieser Kühle wird nun der Bundeskanzler verabschiedet, dem man diese Kühle immer vorgeworfen hat. Und doch wird es dann, Olaf Scholz hat es so gewollt, noch einmal fröhlich, ja beschwingt. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr spielt im Schein der Fackeln für ihn „Respect“, den Hit, den vor allem Aretha Franklin weltbekannt gemacht hat. „Respekt“ hat für Scholz programmatische Bedeutung: Im Wahlkampf 2021 war es sein Slogan, eine Absage an Diskriminierung, ein Bekenntnis zu sozialer Politik. Und nun eben „Respect“ zum Abschied, Musikrichtung: Soul.