"Massive Konsequenzen": Die EU wird Russlands Präsident Wladimir Putin in ihrer Gipfelerklärung vor einem Angriff auf die Ukraine warnen - ukrainischer Soldat in einem Schützengraben im Osten des Landes mit zugelaufenen Welpen.

Von Björn Finke und Matthias Kolb, Brüssel

Olaf Scholz weiß, was ihn in Brüssel erwartet. Dutzende Male hat er als Minister an Treffen im Europa-Gebäude teilgenommen und kennt die üblichen Abläufe: aussteigen aus der Limousine, kurzer Weg durch die Gänge und dann über den roten Teppich zu den Kameras und Mikrofonen. "Doorstep" nennt man dieses Ritual: Die Politiker verkünden vor der Sitzung ihre Prioritäten, senden Warnungen aus oder machen Angebote. Gerade bei EU-Gipfeln lässt sich nach diesen Erklärungen oft erahnen, ob Kompromisse möglich sind. 16 Jahre lang wurde genau darauf geachtet, was Angela Merkel bei ihrer Ankunft sagte, denn die Kanzlerin vertrat nicht nur das mit Abstand wirtschaftsstärkste Land der EU, sondern ignorierte auch stets die Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Die wussten wie die anderen Staats- und Regierungschefs: Hier überließ Merkel nichts dem Zufall, und jedes Wort ist wichtig.

Schon als Finanzminister war es Scholz gewohnt, dass seine Aussagen intensiv verfolgt werden, aber in seinem neuen Amt muss er sich zu allen Themen positionieren. Merkel wurde als Vermittlerin mit unendlicher Geduld und Detailkenntnis geschätzt, über neue Impulse aus Berlin würden sich viele in Brüssel jedoch freuen. Dabei stehen selbst für europäische Verhältnisse bei Scholz' Gipfel-Premiere ungewöhnlich viele Krisen auf der Agenda: Am Donnerstag geht es um die Omikron-Variante des Coronavirus und die schleppenden Impfkampagnen, die ebenso Sorgen bereiten wie hohe Energiepreise und die steigende Inflation. Die Instrumentalisierung von Migranten durch den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko, der sie an die Grenzen zu Polen und Litauen lockte, hat offenbart, wie verletzlich die EU ist, wenn es ihr an Geschlossenheit fehlt.

Vom "Gipfel der Östlichen Partnerschaft", der am Mittwochnachmittag begann, war Belarus ausgeschlossen, denn der Wahlfälscher Lukaschenko ist seit der brutalen Niederschlagung demokratischer Proteste unerwünscht. Scholz und die 26 anderen Staats- und Regierungschefs der EU besprachen daher nur mit Vertretern aus Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und der Ukraine, wie man bis 2030 zusammenarbeiten will und wie die EU unterstützen kann: etwa bei Reformen für mehr Rechtsstaatlichkeit, Infrastrukturprojekten oder der Verringerung des Treibhausgasausstoßes.

Scholz und Macron beraten sich mit dem Präsidenten der Ukraine

Überschattet wurde der Gipfel jedoch vom russischen Militäraufmarsch an den Grenzen zur Ukraine, den der US-Geheimdienst als Vorbereitung einer Invasion sieht. Die Bundesregierung ist zunehmend frustriert über Russlands Weigerung, in Dialog zu treten. Nach der Ankunft in Brüssel traf sich Scholz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij, später kam Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu. Paris und Berlin wollten ihre Vermittlerrolle im Normandie-Format fortsetzen, schrieb Macron auf Twitter und forderte dadurch Wladimir Putin auf, Gespräche mit dem Trio aufzunehmen. Das Treffen mit Selenskij symbolisiert die Solidarität von Nato und EU mit der Ukraine, die stets mit einer Warnung an Moskau verknüpft wird: Jede militärische Aggression gegenüber Kiew hätte "massive Konsequenzen und erhebliche Kosten", wie es im Entwurf der Gipfelerklärung heißt. EU-Diplomaten erwarten nicht, dass hier etwaige Finanzsanktionen präzisiert werden, weil man Putin im Ungewissen lassen will.

In dieser Causa ist sich Scholz einig mit Macron, den der Kanzler schon in Paris besucht hat. Wie gut beide kooperieren, wird genau beobachtet werden. Das liegt nicht nur daran, dass Frankreich im Januar die rotierende Ratspräsidentschaft übernimmt, die Macron mit viel Tatendrang für seine Wiederwahl im April nutzen will. In Brüssel wurde über das Vakuum spekuliert, das nach Merkels Abgang entstehen würde - und ob es jemand anderes als Scholz füllt. Neben Macron tippen viele auf Italiens Premier Mario Draghi: Das Insider-Magazin Politico kürte gerade den früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank zur "mächtigsten Person Europas". Allerdings wissen alle EU-Partner aus eigener Erfahrung oder intensiver Medienlektüre, wie selbstbewusst Scholz auftritt und wie ehrgeizig das Europa-Kapitel im Koalitionsvertrag ist.

Und Differenzen zwischen Berlin und Paris gibt es genug, etwa über die hohen Energiepreise, die am Donnerstag auf der Agenda stehen. Wie im Oktober werden sich die Staats- und Regierungschefs nicht darauf einigen können, was hinter den Preissteigerungen steckt - und keine Gegenmaßnahmen beschließen. Deutschland gehört zu jenen Staaten, die von einem vorübergehenden Phänomen ausgehen, das mit Angebot und Nachfrage zu erklären ist. Änderungen am Design der europäischen Energiemärkte seien unnötig bis gefährlich, weil diese gut funktionierten. Genau dafür wirbt neben Spanien auch Frankreich. Die Kommission machte am Mittwoch Vorschläge, die zumindest den gemeinsamen Gaseinkauf und den Aufbau gemeinsamer strategischer Reserven durch EU-Regierungen erleichtern sollen. Das werden Paris und Madrid sicher begrüßen - aber Macron wünscht sich eigentlich mehr.

Noch ein anderes Gipfelritual erwartet Scholz: Erneut werden Polen, Estland, Lettland und Litauen den Stopp der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 verlangen, die sie als geopolitische Waffe in Händen Putins sehen. Wie Merkel wird Scholz versuchen, Nord Stream 2 aus der Debatte um die Antwort auf Moskaus aggressives Agieren herauszuhalten: Die Bundesregierung erklärte vorab, dass ein "geregeltes Verfahren" ablaufe und es keinen politischen Entscheidungsbedarf gebe.