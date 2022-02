Von Cerstin Gammelin, Berlin

Die europäische Krisendiplomatie nimmt nach dem Antrittsbesuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Washington neue Fahrt auf. Wenige Stunden nach seiner Rückkehr nach Berlin hatte der Kanzler ein Treffen mit zwei der wichtigsten Verbündeten in Europa geplant, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda. Das Dreiergespräch sollte auch die von Scholz für Anfang kommender Woche geplanten Besuche in der Ukraine und in Russland vorbereiten. Man werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die klare, einheitliche Botschaft übermitteln, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis fordern werde, hatte Scholz zuvor bei seinem Treffen mit US-Präsident Joe Biden angekündigt.

Macron hatte vor dem Stopp in Berlin zuerst Russland und anschließend die Ukraine besucht. Er hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass sein Treffen mit Präsident Putin helfen würde, zumindest eine weitere Eskalation der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze zu verhindern. Moskau dementierte allerdings angebliche Zusagen an Paris, zunächst die Manöver an der Grenze zur Ukraine auszusetzen. Russland schickte sechs Kriegsschiffe aus dem Mittelmeer in das Schwarze Meer.

Macron schürte die Hoffnung, Russland und die Ukraine demnächst wieder zu gemeinsamen Gesprächen zusammenbringen zu können. Sowohl Putin als auch der ukrainische Amtskollege Wolodimir Selenskij hätten zugesagt, sich an das sogenannte Minsker Abkommen zu halten. "Wir haben nun die Möglichkeit, bei den Verhandlungen voranzukommen", sagte Macron nach dem Gespräch mit Selenskij in Kiew. Der ukrainische Präsident dankte Macron, er habe sehr geholfen. Im Minsker Abkommen sind unter anderem von Deutschland und Frankreich moderierte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vereinbart mit dem Ziel, den seit Jahren schwelenden Krieg zwischen prorussischen Separatisten und der Armee im Osten der Ukraine zu beenden.

US-Präsident Joe Biden hatte bei seinem Treffen mit Scholz keinen Zweifel daran gelassen, dass im Falle eines russischen Einmarsches die umstrittene Erdgasleitung Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen werde. Das Projekt wäre "tot", sagte Biden. Scholz sagte, der Westen werde alle Sanktionen gemeinsam tragen. Er vermied aber, konkrete Projekte wie etwa Nord Stream 2 zu nennen. Mehr als zwei Monate nach Amtsantritt startet Scholz damit die dringend von ihm erwartete Krisendiplomatie.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte am Dienstag die in der Ostukraine nahe Mariupol verlaufende Frontlinie besucht. Es war bereits ihr zweiter Besuch in der Ukraine. Sie sprach anschließend von "sehr bedrückenden Bildern". Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland könne nur diplomatisch gelöst werden; sie werde "alles dafür tun, dass Menschen hier in Europa friedlich leben können". Wichtig sei, dass die unabhängigen Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vor Ort arbeiten könnten.