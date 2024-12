Von Jonas Junack, Hamburg

Um Punkt 13.28 Uhr nimmt der Kanzler in Sitzungssaal 2.04 des Bürgerschaftsgebäudes am Hamburger Adolphsplatz Platz. Ihm gegenüber sitzen die zwölf Mitglieder des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Cum-Ex, Mitglieder des Arbeitsstabs, Protokollanten, Journalisten und etwa 30 Zuhörer. Und sie alle treiben vor allem zwei Fragen um: Was wusste der Kanzler? Und was nicht?