Scholz in China:"Ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann"

Präsident Xi Jinping (li, Mitte) empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (re., Mitte) am Freitag in der Großen Halle des Volkes in Peking.

Von Nicolas Richter, Peking

Als der Kanzler landet, zeigt sich Peking im besten Licht. Es ist ein kühler, sehr klarer und sonniger Morgen, planmäßig um 9.40 Uhr Ortszeit kommt der Airbus aus Deutschland zum Stehen. Während die Bundesbürgerinnen und -Bürger noch schlafen und chinesische Helfer in fluffiger Schutzkleidung den roten Teppich ausrollen, lässt der Kanzler noch im Flugzeug den obligatorischen Corona-Test über sich ergehen. Seine mitgereisten Berater bekommen das Teststäbchen von chinesischen Gesundheitsleuten in die Nase geschoben. Der Kanzler dagegen wird von einer deutsche Ärztin untersucht. Damit will man sicherstellen, dass genetisches Kanzlermaterial nicht in die falschen Hände gerät.