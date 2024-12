Der Kanzler muss an diesem Montag hoffen, dass der Bundestag ihm nicht das Vertrauen ausspricht – sonst wird es kompliziert: Was alles passieren könnte und wie es danach weitergeht.

Von Nicolas Richter, Berlin

In seiner unruhigen Amtszeit seit 2021 hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schon einiges erlebt, doch an diesem Montag erwartet selbst ihn eine Premiere: Scholz will im Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wie auch immer es ausgeht, das Ergebnis wird die kommenden Monate in der Bundespolitik bestimmen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.