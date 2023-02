Von Oliver Klasen, Berlin, und Philipp Saul

Die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union treffen sich in dieser Woche zum EU-Gipfel in Brüssel. Auf ihrer Agenda stehen die Themen Migration, Wettbewerbsfähigkeit und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. An den Sitzungen am Donnerstag und Freitag wird voraussichtlich auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij teilnehmen. Die verheerenden Auswirkungen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien dürften ebenfalls Thema werden.

Mit dabei sein wird in Brüssel auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). In einer Regierungserklärung im Bundestag blickt er auf den EU-Gipfel voraus.

Die wichtigsten Themen im Überblick:

Seit Montag haben mehrere starke Erdbeben und Hunderte Nachbeben die Türkei und Syrien erschüttert. Nach vorläufigem Stand kamen mehr als 10 000 Menschen ums Leben, mehr als 40 000 wurden verletzt. Die Sitzung im Bundestag beginnt mit einem Moment des Gedenkens an die Opfer und die Hinterbliebenen.

Auch Bundeskanzler Scholz spricht zunächst über die Katastrophe. Die Bundesregierung habe den türkischen Behörden "unverzüglich Hilfe zugesagt", berichtet Scholz. Man stehe zudem in engem Kontakt mit den Vereinten Nationen, um humanitäre Hilfe auch in das syrische Erdbebengebiet zu bringen, denn auch dort ist die Not groß. Ein grenzüberschreitender Zugang sei "lebenswichtig".

Scholz geht auch auf verbindende Aspekte der Katastrophe ein: Die "Welle des Mitgefühls und der Hilfsbereitschaft" in Deutschland zeige, "wie nah wir uns unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit türkischen oder syrischen Wurzeln fühlen, die in diesen Stunden vielleicht um Familienangehörige oder Freunde in den betroffenen Gebieten bangen". Und das jüngste Telefonat zwischen dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdoğan, die zuletzt diplomatisch im Clinch lagen, unterstreiche: "In Katastrophen wie dieser müssen wir zusammenrücken und uns gegenseitig unterstützen."

Was Russlands Krieg in der Ukraine betrifft, dürfte der Kanzler erneut seine Haltung betonen, alle Schritte überlegt und stets in enger Abstimmung mit der US-Regierung zu gehen. Aus Washington und Kiew hatte Scholz zuletzt Lob und Dank empfangen. Deutschland sei ein verlässlicher Partner bei der Unterstützung der Ukraine, hieß es aus beiden Hauptstädten. Innerhalb der Ampelkoalition gibt es hingegen erneut Missmut. So zeigte sich etwa Grünen-Co-Chef Nouripour irritiert über SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, weil dieser explizit einen Vorschlag für Friedensgespräche von Brasiliens Lula da Silva gelobt hatte, den die Grünen und Teile der Bundesregierung für aussichtslos halten.

Weil die Zahl der Asylbewerber in der EU ansteigt, werden sich die Staats- und Regierungschefs in Brüssel wohl darauf verständigen, illegale Einreisen über das Mittelmeer und den Westbalkan weiter einzudämmen. Dabei setzen sie auf verschärfte Kontrollen und auf Vereinbarungen mit Herkunfts- und Transitländern. Im vergangenen Jahr registrierten die Behörden EU-weit etwa 300 000 Fälle illegaler Migration.

Auch Abschiebungen werden ein großes Thema sein. So schlägt die schwedische EU-Ratspräsidentschaft vor, die Europäische Union solle auf Herkunftsländer Druck ausüben, ihre Bürgerinnen und Bürger zurückzunehmen, indem sie Handelsbeziehungen und die Vergabe von Visa einschränkt. Die Bundesregierung setzt eher auf Migrationsabkommen mit den betreffenden Staaten, die auch legale Wege der Einwanderung in die EU regeln.

Bei den Brüsseler Gesprächen zur Wettbewerbsfähigkeit dürfte der Fokus auf dem von der US-Regierung beschlossenen Inflation Reduction Act liegen. Dieser knüpft Subventionen für klimafreundliche Investitionen daran, dass diese von US-Firmen erbracht werden. Die EU befürchtet, dass europäische Unternehmen dadurch Nachteile auf dem US-Markt erleiden. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire haben auf ihrer gemeinsamen Reise nach Washington versucht, die US-Regierung für die Belange der EU zu sensibilisieren.

Dass das Gesetzespaket erneut aufgeschnürt wird, gilt als unwahrscheinlich. Ziel der EU ist es eher, in einzelnen Punkten Verbesserungen zu erreichen. Habeck wird sich an diesem Mittwoch, voraussichtlich von 14.40 Uhr an, im Bundestag den Fragen der Abgeordneten stellen. Dabei könnte auch die Reaktion auf den Inflation Reduction Act ein Thema werden. Anschließend gibt es eine weitere Regierungsbefragung mit Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt.