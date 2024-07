Von Nicolas Richter, Berlin

Inmitten des andauernden Streits in der Ampelkoalition über den Bundeshaushalt für das kommende Jahr hat Bundeskanzler Olaf Scholz Optimismus verbreitet. „Ich habe in der Regierungserklärung hier im Bundestag einen Wachstumsturbo angekündigt (...), genau daran arbeitet die Regierung in diesem Moment, und zusammen mit dem Haushalt wollen wir genau einen solchen Wachstumsturbo vorstellen“, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag.