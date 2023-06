Von Philipp Saul

Vor dem EU-Gipfel in der kommenden Woche hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag seine Position zur Sicherheit Deutschlands und Europas skizziert. Die wichtigsten Punkte im Überblick:

"Landesverteidigung ist Bündnisverteidigung - und umgekehrt"

"Wir tun alles, was notwendig ist, um die Sicherheit unseres Landes gegen jede Bedrohung zu schützen", sagt Scholz gleich zu Beginn seiner Regierungserklärung, und ergänzt kurz darauf: "Auf Deutschland ist Verlass, wir handeln europäisch und international abgestimmt." Die Zusammenarbeit innerhalb von Institutionen wie EU und Nato zieht sich durch die gesamte Rede. So solle Europa seine Rolle in der Nato stärken und dafür etwa die Produktion in der Verteidigungsindustrie beschleunigen. Die Bundeswehr solle "Garant der konventionellen Verteidigung in Europa" sein und müsse dafür gestärkt werden.

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine spricht Scholz von "Bedrohungen, die sich gegen uns und unsere Verbündeten richten". Er sagt: "Landesverteidigung ist Bündnisverteidigung - und umgekehrt"

"Wir stehen fest an der Seite der Ukraine"

Deutschland werde die Ukraine "so lange wie nötig" unterstützen, betont Scholz im Bundestag zum wiederholten Mal. Er hebt die finanzielle und militärische Unterstützung hervor, zieht aber auch eine klare Grenze: Was einen Nato-Beitritt der Ukraine angeht, müsse man "nüchtern auf die derzeitige Situation schauen". Das Land habe selbst festgestellt, dass ein Nato-Beitritt während des Krieges nicht in Frage komme.

Er werbe deshalb dafür, sich beim Nato-Gipfel Mitte Juli im litauischen Vilnius auf das zu konzentrieren, "was jetzt absolute Priorität hat: Nämlich die tatsächliche Kampfkraft der Ukraine zu stärken". In Litauen wird es darum gehen, wie die Ukraine an das Bündnis herangeführt werden kann und welche Sicherheitsgarantien ihr nach einem Ende des Kriegs gegeben werden können. Die von der Ukraine gewünschte formelle Einladung in die Nato wird es aber voraussichtlich nicht geben.

In enger Abstimmung mit den USA wolle die Bundesregierung die Ukraine unterstützen, sagt Scholz, und zugleich dafür sorgen, dass der Krieg "nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen Russland und der Nato eskaliert. Das ist er nicht und das wird er auch nicht werden."

"Kein Land ist der Hinterhof eines anderen"

Wirtschaftlich gesehen ist China ein wichtiger Partner für Deutschland und Europa. Gleichzeitig sieht die Bundesregierung das Land aber auch als Wettbewerber und systemischen Rivalen. Scholz betont im Bundestag, dass sich Deutschland und die westlichen Staaten nicht von China abkoppeln, aber Abhängigkeiten reduzieren wollten. "Niemand von uns will Chinas wirtschaftliche Entwicklung behindern."

Die Konflikte um Pekings Territorialansprüche im Südchinesischen Meer sieht der Westen jedoch kritisch: "Kein Land ist der Hinterhof eines anderen - das gilt in Europa genauso wie auf der ganzen Welt", sagt Scholz und mahnt die chinesische Regierung: "Alle einseitigen Versuche, den Status quo im Ost- und im Südchinesischen Meer mit Gewalt oder Zwang zu verändern, lehnen wir entschieden ab. Das gilt insbesondere für Taiwan." China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat den Einsatz von Gewalt bei einer Wiedervereinigung nicht ausgeschlossen.

Scholz spricht zudem die "Menschenrechtslage und den Zustand des Rechtsstaats in China" an. Darauf blicke man "mit Sorge". Dies sei auch Thema der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in dieser Woche gewesen. Wegen der bilateralen Gespräche wird der Bundesregierung vorgeworfen, einen deutsch-chinesischen Sonderweg zu gehen. Scholz sagt dazu, dass er sich zuvor mit vielen EU-Partnern abgestimmt habe. Die deutsche Politik sei eingebettet in eine gemeinsame EU-China-Politik.

"Das ist eine historische Entscheidung"

Der europäische Asylkompromiss spaltet die Bundesregierung: Insbesondere Teile der Grünen stehen den von den EU-Innenministern mit deutscher Zustimmung beschlossenen Verschärfungen des Asylrechts kritisch gegenüber. So sollen Asylanträge von Migranten, die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent stammen, bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden zwingen, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben.

Scholz stellt sich im Bundestag hinter die Einigung: "Alle haben dafür Kompromisse eingehen müssen, auch Deutschland. Aber das war richtig - im Interesse der Einheit und Handlungsfähigkeit Europas." Deutschland werde durch das neue System entlastet, "denn bisher waren wir das Hauptziel für weitgehend ungesteuerte Binnenmigration innerhalb des Schengen-Raums". Beim EU-Gipfel werde er die Reform "aus Überzeugung verteidigen".