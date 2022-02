Von Daniel Brössler, Washington

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat vor seinem ersten Treffen mit US-Präsident Joe Biden jegliche Zweifel an der Bündnistreue Deutschlands und seiner Verlässlichkeit in der Ukraine-Krise zurückgewiesen. "Die Realität ist wichtiger als Gerüchte. Die Realität ist, dass Deutschland der größte kontinentale Nato-Partner in Europa ist , dass wir fortlaufend unsere militärischen Kräfte stärken, dass wir ein sehr guter Partner sind", sagte Scholz in einem am Montag erschienen Interview mit der Washington Post. Das gelte auch für den Fall einer russischen Aggression gegen die Ukraine. "Unsere klare Antwort ist, dass es sehr hohe Kosten haben wird, wenn sie angreifen und dass wir sehr hart arbeiten, um einen Weg heraus aus dieser Situation zu finden", betonte Scholz.

Auch im Weißen Haus, wo der Kanzler am Mittag Washingtoner Zeit erwartet wurde, war das Bemühen erkennbar, Zweifel an der Zuverlässigkeit Deutschlands zu zerstreuen. "Deutschland ist einer unserer engsten und stärksten Verbündeten in Europa", hieß es. Vor dem Besuch von Scholz habe man sich mit der Bundesregierung bei der Vorbereitung von Sanktionen sehr eng abgestimmt. Offen blieb, ob das auch vollständig für die umstrittene deutsch-russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gilt. Die USA hätten ihre Position "sehr klar gemacht", sagte ein Berater von Präsident Biden. "Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, wird Nord Stream 2 auf die eine oder andere Weise gestoppt", betonte er. Damit dürften auch einseitige US-Sanktionen gemeint sein.

Scholz selbst sagte auf die Frage nach Nord Stream 2: "Wir sind mit unseren Partnern bereit, alle notwendigen Schritte zu unternehmen." Gegenüber Russland müsse der Westen sich "strategische Ambiguität" erhalten. Dabei verwies er aber auch auf eine deutsch-amerikanische Erklärung vom Juli 2021, die den Streit um die Pipeline beilegen sollte. Darin war die Warnung an Moskau enthalten, "Energie als Waffe" einzusetzen. Sichergestellt werden solle, "dass Russland keine Pipeline, einschließlich Nord Stream 2. zu Erreichung aggressiver politischer Ziele einsetzt".

Die in den USA auf Kritik gestoßene Weigerung Deutschlands, Waffen an die von Russland bedrängte Ukraine zu liefern, verteidigte Scholz. Zugleich verwies er aber darauf, dass Deutschland der "stärkste wirtschaftliche Unterstützer der Ukraine" sei. "Und das werden wir auch weiterhin sein", versicherte er. Zur Lösung der Krise setzt Scholz wesentlich auf das Minsker Abkommen zur Befriedung des Donbass von 2015. Es sei wichtig, Fortschritte bei den "Komponenten des Minsker Abkommens" zu machen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, Teile des Abkommens nicht umzusetzen. An diesem Donnerstag kommen in Berlin Spitzenbeamte aus Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen im so genannten Normandie-Format zusammen, um nach Kompromissen zu suchen.

Demonstrieren wollte Scholz in Washington erkennbar vor allem Einigkeit bei der mit den US-Regierung abgestimmten Doppelstrategie in der Ukraine-Krise. So soll Kremlchef Wladimir Putin einerseits durch Verhandlungen von einem Angriff auf die Ukraine abgebracht werden und andererseits durch eine möglichst geschlossene westliche Front von der Ernsthaftigkeit der Sanktionsdrohungen überzeugt werden. Vor seinem Washington-Besuch telefonierte Scholz mehrfach mit dem britischen Premierminister Boris Johnson als auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Nach seinen Besuchen am Montag in Moskau und Kiew wird Macron in Berlin erwartet, um sowohl Scholz als auch den polnischen Präsidenten Andrzej Duda zu informieren. Polen hat derzeit die Präsidentschaft der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) inne, die nach Vorstellungen der Bundesregierung stärker in die Friedensbemühungen eingebunden werden sollte. Am Montag kommender Woche will Scholz dann in die ukrainische Hauptstadt Kiew reisen, am folgenden Tag zu Putin nach Moskau.