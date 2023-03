Olaf Scholz in Washington

Der Kanzler fliegt für ein kurzes, vertrauliches Gespräch zu US-Präsident Biden. Offenbar hat er es eilig, seinen amerikanischen Kollegen wiederzusehen. Das liegt wohl auch am Streit um Panzerlieferungen an die Ukraine.

Von Peter Burghardt, Washington

Am Donnerstagabend traf das Flugzeug der Luftwaffe aus Berlin auf dem Flughafen Dulles bei Washington, D.C., ein, an Bord der Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte keine größere Entourage dabei wie sonst üblich bei solchen Reisen, keine Reporter, aber am Freitag einen Termin bei Joe Biden, dem US-Präsidenten.