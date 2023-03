Olaf Scholz in Washington:Blitzbesuch bei Onkel Joe

Von Peter Burghardt, Washington

Am Donnerstagabend traf das Flugzeug der Luftwaffe aus Berlin auf dem Flughafen Dulles bei Washington, D.C., ein, an Bord der Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte keine größere Entourage dabei wie sonst üblich bei solchen Reisen, keine Reporter, aber am Freitag einen Termin bei Joe Biden, dem US-Präsidenten.

Es war der zweite Besuch von Scholz im Weißen Haus, seit er im Amt ist, ein Jahr nach seinem ersten Gastspiel Anfang Februar 2022. Damals waren die russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine gestanden, gut zwei Wochen später begann die Invasion. Für den Fall, dass Russland sich dazu entschließe, weiter in die Ukraine einzumarschieren, "sind wir gemeinsam bereit, und die gesamte Nato ist bereit", sagte Biden damals. Jetzt, nach dem ersten Jahrestag des Krieges, kam Scholz wieder.

Scholz hat es eilig, den amerikanischen Präsidenten zu sehen

Er wollte nicht bis April warten, da wäre dem Vernehmen nach ein Slot für einen Staatsempfang frei gewesen. So war für diesen Freitag geplant, dass Biden am Vormittag einen Oberst a.D. mit einer Ehrenmedaille für dessen Verdienste im Vietnam-Krieg auszeichnete. Um 14 Uhr Ortszeit war dann das Meeting mit Scholz im Oval Office angesetzt. Um 15.45 Uhr stand bereits Bidens Abreise auf der Tagesordnung.

Der Kanzler flog also für ein Zeitfenster von weniger als zwei Stunden neun Stunden über den Atlantik und knapp acht Stunden zurück. Ostwärts geht es ja immer etwas schneller, geplante Ankunft am Samstagmorgen. Ein Blitzbesuch also, aber in der hohen Politik und gerade in diesen Zeiten auch nicht ungewöhnlich.

Scholz hatte es eilig, seinen amerikanischen Kollegen wiederzusehen. Obwohl sich die beiden in diesen Monaten immer wieder getroffen hatten, bei G7 in Bayern und bei G20 auf Bali. Sie telefonierten auch häufig. Immer ging es vor allem um den russischen Überfall auf die Ukraine und Waffenlieferungen, zuletzt besonders um Panzer. Da gab es Ärger, der vermutlich ebenfalls bei dieser kurzen Zusammenkunft ausgeräumt werden sollte. Es wird auch um die Beziehungen zu China gehen, die mutmaßlichen Spionageballons und die Gefahr chinesischer Hilfe für Moskau.

Die Amerikaner bezeichnen die Begegnung ausdrücklich als Arbeitstreffen, das soll schlicht klingen und zielführend zugleich. Biden und Scholz würden "über unsere bilaterale Zusammenarbeit in einer Reihe von globalen Sicherheits- und Wirtschaftsfragen sprechen", so John Kirby, der Koordinator des Nationalen Sicherheitsrates. Sie seien "stolz auf die gemeinsamen Anstrengungen, die wir unternommen haben, um die Ukraine mit den notwendigen Fähigkeiten auszustatten".

Lob für die Deutschen - dennoch bleibt eine gestörte Atmosphäre

Sie hätten die Unterstützung für die Ukraine während des gesamten Konflikts "eng koordiniert, unter anderem durch gemeinsame Ankündigungen im Januar, Schützenpanzer und Panzer bereitzustellen". Deutschland habe erheblich bei der Luftverteidigung geholfen, unter anderem mit einer Patriot-Batterie, dem Iris-T-Luftverteidigungssystem, einem Infrarot-Suchsystem, und fünf Mehrfachraketen-Systemen. "Wie Sie alle wissen, ist Deutschland auch ein enger Nato-Verbündeter und Gastgeber unserer größten US-Militärpräsenz in Europa", sagte Kirby, dort und bei den deutschen Kollegen würden auch ukrainische Streitkräfte trainiert.

Das musste offenbar erwähnt werden, denn es gab da trotz persönlicher Nähe von Biden und Scholz atmosphärische Störungen. Vielleicht gibt es die noch. Es fiel auch auf, dass der US-Präsident zweimal binnen eines Jahres nach Polen reiste, zuletzt kurz nach seinem Überraschungstrip zu Wolodimir Selenskij in Kiew, abgesehen vom G-7-Gipfel auf Schloss Elmau aber nicht nach Germany.

Sein Sicherheitsberater Jake Sullivan verkündete kürzlich nicht zufällig, dass die Deutschen Biden erklärt hätten, sie könnten die Leoparden nicht schicken, bevor die USA nicht auch ihre Abrams bereitstellen würden. Berlin sieht den Deal anders, die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden. Wobei das Pentagon darauf verweist, dass die Abrams in der Ukraine, anders als die Leoparden, gar nicht so gebraucht würden. Vermutlich werden sie in diesem Jahr auch nicht mehr geliefert.

Die USA begrüßen das Ende der Nord-Stream-Pipelines aus Russland, die deutsche Ankündigung milliardenschwerer Militärausgaben und diese German Zeitenwende insgesamt, das Wort hat wie die Vokabel Realpolitik Eingang in den amerikanischen Sprachgebrauch gefunden. Aber für die meisten Beobachter sei es offensichtlich, ätzte gerade das US-Magazin Politico, "dass die Luft aus dem Ballon ist".

Es sei absurd, dass der Bundeskanzler seine Panzeraktion als politischen Sieg verkauft habe, schreibt der Kommentator. Washington hat nach seiner Rechnung 73 Milliarden Euro für die Ukraine bereitgestellt, Deutschland sechs Milliarden Euro. Aber die Deutschen, "die in der Regel das Schlimmste von Amerika denken", würden es trotzdem glauben. Laut einer Studie des Meinungsforschungsinstitut Allensbach halten nur 46 Prozent der Bundesbürger die USA für einen zuverlässigen Bündnispartner. Doch es geht aufwärts, 2019 in der Ära Trump waren es nur 17 Prozent gewesen.