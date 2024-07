Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger, Georg Mascolo, Nicolas Richter, Berlin

Die strategische Wende kommt aus dem Nichts. Bevor Olaf Scholz am 9. Juli ins Flugzeug steigt, um zum Nato-Gipfel in Washington zu reisen, beantwortet er noch ein paar Fragen. Er spricht über den Wehretat und den Zustand von US-Präsident Joe Biden. Über die militärischen Fähigkeiten des Westens und Russlands in Europa sagt der Kanzler nichts. Nur einen Tag später verschicken die deutsche und die amerikanische Regierung überraschend eine dürre gemeinsame Erklärung: „Die Vereinigten Staaten von Amerika werden, beginnend 2026, (...) zeitweilig weitreichende Waffensysteme ihrer Multi-Domain Task Force in Deutschland stationieren.“