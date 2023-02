Von Daniel Brössler, Georg Ismar und Paul-Anton Krüger, Berlin

Das erste Wort hat der Kanzler. Nach der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Freitag wird am Mittag Olaf Scholz als erster Redner für die Bundesregierung sprechen. Nach einer Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij möchte er aus deutscher Sicht erklären, was ein Jahr Krieg und Zeitenwende bedeuten. Im vergangenen Jahr hatte an Tag eins der Konferenz noch Annalena Baerbock die Auftaktworte der Ampelregierung gesprochen. Diesmal muss sich die Außenministerin mit einem Temin am Samstagnachmittag begnügen.