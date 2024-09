Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) strebt eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der ölreichen ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan an. Er wolle „alles dafür tun, dass wir die Möglichkeiten verbessern für wirtschaftliche Beziehungen“, sagte Scholz bei einem Treffen mit Präsident Kassym-Schomart Tokajew in der Hauptstadt Astana. Scholz hob die „belastbare, präzise und kontinuierliche Zusammenarbeit“ im Rohstoffbereich hervor. Kasachstan ist mit einem Anteil von 11,7 Prozent der drittgrößte Öllieferant Deutschlands nach Norwegen und den USA und hat den Ausfall russischer Lieferungen an die PCK-Raffinerie in Schwedt nach dem Angriff auf die Ukraine teilweise kompensiert. Tokajew sagte, der Besuch des Kanzlers werde die Beziehungen beider Länder „auf ein neues Niveau“ bringen. Es wurden auch Abkommen zur Kooperation der kasachischen Nationalbank mit der Bundesbank sowie einer deutschsprachigen Schule unterzeichnet.