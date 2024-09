Von Markus Balser, Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger, Nicolas Richter, Leonard Scharfenberg, Berlin

Der Weg zur SPD-Klausur führt durch Felder mit vertrockneten Sonnenblumen, Windrädern und Buswartehäuschen, in denen der plakatierte Landesvater Dietmar Woidke gütig auf die vorbeirauschenden Autos blickt. Die Woidke-Plakate erinnern daran, dass es hier in Brandenburg schon wieder um alles geht: Am 22. September ist Landtagswahl, und sollten Woidke und die SPD das Amt des Ministerpräsidenten verlieren, dann könnte es in der Partei zu einer Unruhe kommen, vor der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht mehr sicher wäre.