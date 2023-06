Russland:Der Fall Sergej Schojgu

Von Frank Nienhuysen

Er musste sich einfach mal wieder blicken lassen nach dem spektakulären Wochenende, der Aufstand war ja gegen ihn gerichtet. Sergej Schojgu, Russlands Verteidigungsminister, ist also noch da. Ein 47 Sekunden langes Video von ihm zeigte das Ministerium am Montag in der Früh: Schojgu, in Tarnfleck-Uniform, sitzt im Hubschrauber und schaut nach draußen; Schojgu besucht einen Kommandoposten an der Front und lässt sich über die Lage berichten; Schojgu beugt sich stehend über irgendwelche Karten, die auf dem Tisch liegen.