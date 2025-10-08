Es gibt Gerichte, die sind beinahe allgemeingültig das, was man als Comfort Food bezeichnet. Was auf den Teller kommt, hat etwas Tröstliches; etwas, das an die eigene Kindheit oder den letzten Urlaub erinnert. Schnitzel mit Pommes gehört in diese Kategorie. Schnitzel mit Pommes sind Sommernachmittage im Freibad und Abende im Biergarten. Ein Schnitzel hat etwas Vertrautes, Verlässliches. Und zumindest dabei ist es – das mag für das darüber streitende EU-Parlament überraschend sein – egal, ob dieses Gericht nun aus einem dünn geschnittenen, geklopften Stück Kalbfleisch besteht, wie es das Wiener Schnitzel aus Österreich verlangt, aus einer mit süßem Senf und scharfem Meerrettich bestrichenen Scheibe Schweinefleisch, wie beim Münchner Schnitzel der Fall, oder aus einer vegetarischen Variante, die nur in ihrem Geschmack noch an Fleisch erinnert. Darüberhinaus gibt es natürlich auch noch solche Schnitzel, die nicht die Panierstraße aus Mehl, verquirltem Ei und Semmelbrösel durchlaufen, das Paprikaschnitzel beispielsweise. Denn das mittelhochdeutsche Wort snitzel meint erst mal nichts weiter als ein kleines abgeschnittenes Stück. Die frühste Erwähnung der ausgebackenen Speise findet sich im „Kleinen Österreichischen Kochbuch“ von 1798. Lange galt sie als Adelsgericht. Heute dürfen sich mehr Kinder darüber freuen – wie gut. Und: Guten Appetit!