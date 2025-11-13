Gordon Schnieder will Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz werden, sein Bruder Patrick ist Bundesverkehrsminister. Die beiden sind nicht die ersten bekannten Geschwister in der deutschen Politik. Hilft das im Wahlkampf?

Patrick Schnieder war seinem Bruder Gordon immer ein wenig voraus. Sieben Jahre vor ihm ist er geboren, sieben Jahre vor ihm trat er in die CDU ein. Das bislang wichtigste Amt seiner Politikerkarriere übernahm Schnieder im Frühjahr, da wurde der CDU-Abgeordnete zum Bundesverkehrsminister ernannt. Im kommenden Frühjahr könnte sein kleiner Bruder mit dem großen Karriereschritt dran sein: Dann möchte Gordon Schnieder zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt werden. An diesem Wochenende will ihn seine Partei offiziell zum Spitzenkandidaten küren.