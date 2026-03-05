Lange hatte Carsten Schneider geschwiegen. Hatte eine Woche lang nichts gesagt zu der Einigung der Koalition auf ein Heizungsgesetz, obwohl gerade er, der Bundesumweltminister, doch immer vor einer Abschwächung der Vorgaben gewarnt hatte. Jetzt bricht er sein Schweigen – womöglich mit heiklen Folgen für den Heizungskompromiss.