Lange hatte Carsten Schneider geschwiegen. Hatte eine Woche lang nichts gesagt zu der Einigung der Koalition auf ein Heizungsgesetz, obwohl gerade er, der Bundesumweltminister, doch immer vor einer Abschwächung der Vorgaben gewarnt hatte. Jetzt bricht er sein Schweigen – womöglich mit heiklen Folgen für den Heizungskompromiss.
EnergieSchneider pocht beim neuen Heizungsgesetz auf Mieterschutz
Lesezeit: 3 Min.
Der Umweltminister will, dass künftig Vermieter die Kosten tragen, wenn sie eine Heizung erneuern. Zudem hat er Bedenken mit Blick auf den Klimaschutz. Nach dem mühevoll gefundenen Heizkonsens ist das für die Koalition heikel.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema