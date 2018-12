© dpa-rufa

In einem Industriegebiet bei Hamburg wird Köstliches verkostet: Tee. Zum Hafen ist es nicht weit, das ist die große Drehscheibe in Europa. Aus der Nordheide kommen jedes Jahr Milliarden Teebeutel - was darin ist, entscheidet Stefan Feldbusch.