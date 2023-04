Hans-Henning Lühr, 72, bis vor drei Jahren Finanzstaatsrat in Bremen.

In Bremen sehr bekannt, in Deutschland vielleicht demnächst: Hans-Henning Lühr soll den Tarifkonflikt zwischen den Gewerkschaften sowie Bund und Kommunen schlichten.

Von Benedikt Peters

Dieser Mann weiß, was Krisen sind. Da war zum Beispiel der Skandal mit der falschen Überweisung. Es war der Sommer 2003, Hans-Henning Lühr war gerade zum Finanzstaatsrat aufgestiegen und damit stellvertretender Chef der Bremer Finanzbehörde. Da erfuhr er, dass dort ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war: Ein Mitarbeiter hatte 17 000 Euro für Formulare an die Bundesdruckerei überweisen sollen, bewilligte aber 1,7 Millionen Euro - worauf sich in eben jener unlängst privatisierten Bundesdruckerei ein filmreifer Plot entspinnen sollte.