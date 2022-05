Günthers Sieg bringt Jamaika in Gefahr

Wahl in Schleswig-Holstein

Große Freude bei Daniel Günther in Kiel: Der Ministerpräsident wird weiter regieren können.

Vom No-Name zum beliebtesten Regierungschef der Republik: Die CDU braucht nicht einmal mehr zwingend zwei Partner, um in Schleswig-Holstein weiter zu regieren. Für wen wird sich Daniel Günther entscheiden, Grüne, FDP - oder doch wieder für beide?

Von Peter Burghardt, Kiel

"Unser Ministerpräsident", steht auf seinen Wahlplakaten. Und "Kurs halten." Kurze Botschaften genügten Daniel Günther und seiner CDU, sie brauchten nicht viel Reklame. Günther konnte am Sonntag in seinem Wohnort Eckernförde beruhigt seine Kreuze machen für diese Landtagswahl in Schleswig-Holstein, das er seit 2017 regiert - er wird der Ministerpräsident bleiben. Die Hochrechnungen kamen für seine CDU auf sagenhafte 43 Prozent, elf Prozent mehr als 2017. "Das ist natürlich wirklich ein enormer Vertrauensbeweis", sprach Günther, sein Jamaika-Bündnis wird seinen Triumph aber wohl kaum überleben.