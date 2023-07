Mit einer Trauerfeier in Kiel hat Schleswig-Holstein am Freitag Abschied von seiner ehemaligen Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) genommen. "Wir gedenken in dieser Stunde einer Frau, die man heute eine Powerfrau nennen würde", sagte der amtierende Regierungschef Daniel Günther (CDU). Als bundesweit erste Ministerpräsidentin sei sie eine Wegbereiterin für viele Frauen in Deutschland gewesen. "Was Heide Simonis bei den Menschen vor allem so beliebt gemacht hat, war ihre unverwechselbare Art. Sie war immer nahbar, ansprechbar, hat sich in die Sorgen und Nöte der Menschen hineinversetzt." Simonis war am 12. Juli im Alter von 80 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. An der Trauerfeier in der evangelischen Petruskirche nahmen mehrere Hundert Menschen teil, unter ihnen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli und Simonis' Amtsvorgänger Björn Engholm (SPD). Simonis war 1993 zur ersten Regierungschefin eines deutschen Bundeslandes gewählt worden. Ihre politische Karriere endete 2005, weil ihr zur Wiederwahl eine Stimme aus den eigenen Reihen fehlte. 2014 wurde sie zur Ehrenbürgerin des Landes Schleswig-Holstein ernannt.