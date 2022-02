Die SPD in Schleswig-Holstein hat Thomas Losse-Müller mit 94 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 8. Mai bestimmt. Der 48-Jährige erhielt am Samstag auf der Landeswahlkonferenz der Sozialdemokraten in Neumünster 188 Ja-Stimmen, 8 Delegierte votierten gegen ihn, 4 enthielten sich. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Losse-Müller war bis 2017 Staatskanzleichef in der damaligen Landesregierung aus SPD, Grünen und SSW. Noch bis Herbst 2020 gehörte er den Grünen an. Sein Ziel ist es, nach der Wahl Daniel Günther (CDU) als Ministerpräsidenten abzulösen. Landes- und Fraktionschefin Serpil Midyatli holte auf Platz zwei nur 76 Prozent. Die jüngsten Umfragen zur Wahl am 8. Mai fielen unterschiedlich aus: Eine sah die CDU vorn, die andere die SPD. Das Land habe mit der Jamaika-Regierung aus CDU, Grünen und FDP fünf Jahre verloren, sagte Losse-Müller: "Fortschritt geht nur, wenn die SPD regiert."