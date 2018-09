3. September 2018, 18:54 Uhr Schleswig-Holstein Rochade im Norden

Ralf Stegner tritt 2019 als SPD-Landeschef ab, nach drei Wahlpleiten in Folge ein erwartbarer Schritt. Eine Nachfolgerin steht bereit.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Seit elf Jahren ist er Vorsitzender der SPD in Schleswig-Holstein, wo er auch Finanz- und Innenminister war: Ralf Stegner, 58, der nun seinen Rückzug im kommenden Jahr ankündigt. (Foto: Carsten Rehder/dpa)

Auch am frühen Montag hatte Ralf Stegner ein Lied getwittert, das macht der führende Twitter-Freund der SPD jeden Tag. "Guten Morgen aus Bordesholm", hieß es da wie üblich. "Mein Musiktipp für Euch da draußen im digitalen Orbit ist von

The Clash - "Should I stay or should I go" Schönen Montag ;-)."Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der oberste Sozialdemokrat in Schleswig-Holstein aber sicher schon entschieden, nach zwölf Jahren eines seiner wichtigsten Ämter ohne Widerstand zu räumen - für den Montagnachmittag stand eine von ihm angekündigte Pressekonferenz an. Da gab Stegner, 58, dann bekannt, dass er sich im kommenden Frühjahr nicht mehr um den Posten des Landesvorsitzenden bewerben wird.

Ihm folgen soll Serpil Midyatli, seine Stellvertreterin an der Spitze der SPD-Landtagsfraktion. Es sei "die Zeit gekommen, dass andere zeigen, was sie können", sagte Stegner.

"Da hat eine, die ganz viel kann, ihren Hut in den Ring geworfen." Ihre Kandidatur hatte die 43-Jährige gerade erst angekündigt, Stegner nannte sie schon vor seinem Vorstoß "eine starke Kandidatin". Im für ihn günstigsten Fall würden Midyatli und er ein Duo bilden, falls sie im März 2019 wie geplant zu seiner Nachfolgerin gewählt wird. Denn ganz gehen will der aktuelle Anführer der Sozialdemokraten im Norden nicht. Seinen Posten als SPD-Fraktionschef und Oppositionsführer im Kieler Landtag will er bis auf Weiteres genauso behalten wie den als Vize der Bundes-SPD. Doch die Kritik an seiner Person hatte zuletzt erheblich zugenommen. Das ist der Grund für diese Rochade. Mit einer Veränderung war angesichts dreier Wahldebakel hintereinander zu rechnen.

2007 wurde der Politologe Stegner zum Landesvorsitzenden gewählt. Er war damals Innenminister einer großen Koalition unter CDU-Führung in Schleswig-Holstein, nachdem er zuvor auch mal das Finanzministerium des Bundeslandes geleitet hatte. Spitzenkandidat wurde nachher ein anderer, Torsten Albig schaffte es 2012 mit Stegners Hilfe zum Ministerpräsidenten eines Bündnisses von Rot, Grün und Südschleswigschem Wählerverband. 2017 allerdings verlor das Tandem Albig/Stegner "durch Fehler" (Stegner) - es gewann überraschend der zunächst wenig bekannte Herausforderer Daniel Günther von der CDU. Gemeinsam mit dem vormaligen SPD-Partner Grüne sowie der FDP schmiedete er eine bisher geräuschlose Jamaika-Koalition. Auch die Bundestagswahl und die Kommunalwahlen waren für Stegner und seine Partei zwischen Nordsee und Ostsee eine Enttäuschung. Von einer Rückkehr an die Macht scheint die SPD in Kiel derzeit weit entfernt zu sein, obwohl sie in den übrigen nördlichen Bundesländern regiert: in Hamburg, Bremen, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein bekam die SPD im Mai 2017 nur noch 23,3 Prozent, deutlich weniger als Günthers CDU (35,1).

Auch manche Genossen sind schon allein wegen solch deprimierender Zahlen nicht mehr so begeistert von ihrem Wortführer, der zumindest öffentlich selten gute Laune verbreitet. Zu seiner Zukunft hatte sich Stegner zwar erst im Oktober äußern wollen. Doch der Debatte in der SPD entkam er nicht mehr, seit die Kollegin Midyatli ihre Ansprüche angemeldet hatte. "Wie eine Löwin mit Herz und Verstand" werde sie für die Inhalte und das Profil der SPD kämpfen, so Stegner - das gilt auch für ihn. "Aufgeben und Rückzug ist nicht", sprach er. Den Rechtsruck in Europa finde er "zum Kotzen" - "das nehme ich nicht hin."