Die Juristin Silke Schneider soll neue Finanzministerin in Schleswig-Holstein werden. Sie war früher Finanzstaatssekretärin und ist derzeit Präsidentin des Landgerichts Lübeck. Die Grünen, deren Partei mit CDU-Ministerpräsident Daniel Günther zusammen in Kiel regiert, wollen die Nachfolge der zurückgetretenen Finanzministerin Monika Heinold offiziell an diesem Dienstag präsentieren. Honold, 65, hatte zuvor ihren Rückzug ins Privatleben angekündigt. Es sei für sie „eine große Ehre“ gewesen, „Finanzministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin dieses wunderschönen Landes sein zu dürfen“, sagte Heinold, die seit ihrer erstmaligen Wahl in den Kieler Landtag 1996 insgesamt 28 Jahre in der Landespolitik tätig war. Regierungschef Günther erklärte, Heinold sei „ein echter Stabilitätsanker“ gewesen, ihr Ausscheiden sei ein großer Verlust.