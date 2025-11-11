Serpil Midyatli zieht sich als Landeschefin der SPD in Schleswig-Holstein zurück. Sie habe dem Landesvorstand mitgeteilt, dass sie den Landesvorsitz abgeben werde und habe den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer als Nachfolger vorgeschlagen, heißt es in einem Schreiben der Politikerin an die SPD-Mitglieder, das der dpa vorliegt. Die Nord-SPD will mit Kämpfer als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2027 ziehen. In einem Mitgliederentscheid setzte er sich klar mit 79,76 Prozent gegen die SPD-Landeschefin (20,24 Prozent) durch, wie die Partei am Wochenende berichtete.