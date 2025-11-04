Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) baut seit Kabinett rund anderthalb Jahre vor der Landtagswahl um. Zum 12. November folgt die bisherige Innenstaatssekretärin Magdalena Finke auf die scheidende Ministerin Sabine Sütterlin-Waack, die Landtagsabgeordnete Cornelia Schmachtenberg auf Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU). „Mit Magdalena Finke und Cornelia Schmachtenberg kommen zwei dynamische, fachlich hoch versierte und bestens vernetzte Frauen ins Kabinett“, sagte Günther bei der Vorstellung der künftigen Ministerinnen. Günther wählt mit Blick auf die Landtagswahl im Frühjahr 2027 das Wort Aufbruch.Sütterlin-Waack habe ihm bereits vor der Sommerpause signalisiert, mit 67 Jahren im November ausscheiden zu wollen. Der 65 Jahre alte Schwarz habe erklärt, nach der Wahl nicht mehr zur Verfügung stehen zu wollen, einer Verjüngung schon vor der Wahl nicht im Wege zu stehen.