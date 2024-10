Robert Habeck will erneut für seinen Wahlkreis Schleswig-Flensburg als Bundestagsabgeordneter kandidieren. Darüber informierte der Vizekanzler und Wirtschaftsminister die relevanten Kreisverbände der Grünen. Auf seiner Website erklärte er seine Beweggründe, ebenso in einem Video. „Diesen Wahlkreis Nummer 1, Flensburg und Schleswig-Flensburg, habe ich die letzten vier Jahre im Deutschen Bundestag vertreten und natürlich als Minister auch immer mitgedacht, mitgefühlt und für ihn gearbeitet“, sagte Habeck. Er sei „ein Kind der Ostsee“, so der Minister, der in Lübeck geboren wurde. Seine Heimatregion beschreibt Habeck im Kontrast zu seinem Arbeitsort Berlin: „Wir reden nicht in dieser flimmrigen Giftigkeit, die manchmal in Berlin den Alltag bestimmt, sondern klären die Dinge direkt.“ Der nächste Bundestag soll, wenn der aktuelle nicht vorzeitig aufgelöst wird, am 28. September 2025 gewählt werden.