Zum ersten Mal bekommt Kiel einen Grünen-Oberbürgermeister. Mit 54,1 Prozent der Stimmen hat Samet Yilmaz die Stichwahl um das höchste Amt der schleswig-holsteinischen Hauptstadt gewonnen. Damit setzte sich der 44-Jährige knapp gegen den parteilosen Gerrit Derkowski durch, den CDU, FDP und SSW unterstützt hatten. Yilmaz plant nach eigenen Angaben, Bildung und Sicherheit zu fördern, er will zudem eine moderne Verwaltung und eine funktionierende Mobilität, die den Klimaschutz ins Zentrum stellt. Yilmaz löst den bisherigen Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) ab, der nach zwei Amtszeiten nicht wieder angetreten war. Er wechselt nach der Amtsübergabe im April 2026 in die Landespolitik.