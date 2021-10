Bei den Grünen in Schleswig-Holstein zeichnet sich für die Landtagswahl im Mai eine weibliche Doppelspitze ab. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen Finanzministerin Monika Heinold, 62, und Landtags-Vizepräsidentin Aminata Touré, 28, die Grünen in die Landtagswahl im Norden führen. Am Vorabend hatte Umweltminister Jan Philipp Albrecht bestätigt, dass er an die Spitze der Heinrich-Böll-Stiftung wechseln will. Er galt lange selbst als potenzieller Spitzenkandidat, eventuell in einer Doppelspitze mit Touré. Der Grünen-Landesvorsitzende Steffen Regis kündigte am Dienstag an: "Der Landesvorstand wird am 3. November ein Spitzenduo zur Landtagswahl 2022 vorschlagen."