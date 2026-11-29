Schleswig-Holsteins Grüne haben Landessozialministerin Aminata Touré zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 18. April 2027 gewählt. Die 34-Jährige will Daniel Günther (CDU) als Regierungschefin beerben. In ihrer Bewerbungsrede auf dem Landesparteitag am Samstag verwies Touré auf die Einwanderungsgeschichte ihrer Familie. Trotz zweier Hochschulabschlüsse habe der Vater Tierkadaver zerlegt und die Mutter als Reinigungskraft in Restaurants gearbeitet. Jahrelang habe sie selbst gebangt, ob sie in Deutschland bleiben dürfe. „Ich habe Anfeindungen und die Abwertung meiner Person erlebt. Und deshalb weiß ich, dass einige Menschen es als vermessen empfinden, dass ich einen Anspruch formuliere, und das mit einer Selbstverständlichkeit, dieses Land anzuführen.“

Als größte Probleme bezeichnete sie die „Wohnkrise“ und das Verkehrschaos. Deren Lösungen seien das beste Rezept gegen Extremisten und Faschisten. Bei Kürzungen im Sozialbereich wolle sie Einspruch erheben und als Ministerpräsidentin sofort die drängendsten Probleme angehen. „Wir müssen auch ein klares Stoppschild setzen in Richtung Berlin, wenn bei Familien, bei Bildung, bei Energie und Sozialem gekürzt wird.“ Ziel sei, dass 2030 alle obdachlosen Menschen im Norden wieder ein Dach über dem Kopf hätten. Ganz oben auf ihrer Liste stehe ein Artenschutzgesetz. „Das letzte Kita-Jahr muss verpflichtend sein, um alle Kinder zu erreichen, und kostenfrei, um Eltern finanziell zu entlasten.“ Sie setze bei alldem auf Teamarbeit. „Politik ist keine One-Man-Show.“

Aus Platz zwei und drei der Landesliste wurden Umweltminister Tobias Goldschmidt und Finanzministerin Silke Schneider gewählt. Der Landesvorsitzende Gazi Freitag scheiterte mit seinen Kandidaturen für die Plätze 10 und 18. Er kündigte daraufhin an, auf dem Landesparteitag im September 2027 nicht erneut als Co-Vorsitzender neben Lydia Rudow anzutreten. Er steht seit 2022 an der Parteispitze im Norden.