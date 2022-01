Die Grünen in Schleswig-Holstein ziehen ohne Koalitionsaussage optimistisch in die Landtagswahl. Auf einem Parteitag bekräftigten sie am Samstag das Ziel, stärkste Kraft zu werden und Spitzenkandidatin Monika Heinold zur Ministerpräsidentin zu machen. Die jüngste NDR-Umfrage sah die Grünen mit 20 Prozent auf Platz 3 hinter CDU (28) und SPD (23). Somit gehe keine Koalition an den Grünen vorbei, sagte Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré. "Mit dem Wissen und mit der Stärke wollen wir gern auch in Koalitionsverhandlungen reingehen." Für die Grünen starte ein neues Zeitalter. Sie machten keine Koalitionsaussage. "Sondern wir sagen: Das ist unser Angebot und dann verhandeln wir den Spaß."