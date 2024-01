Nicht mehr an einem Tisch: Marjam Samadzade (links) bekam von Sozialministerin Aminata Touré die Entlassungsurkunde.

Staatssekretärin Marjam Samadzade war das erste Mitglied einer Landesregierung, das wegen eines israelkritischen Beitrags gehen musste. Der Fall beschäftigt die Politik in Kiel bis heute - und wird zum Problem für Sozialministerin Aminata Touré.

Von Ulrike Nimz und Dunja Ramadan, Hamburg/München

Als Marjam Samadzade begriff, dass sie ihren Job verlieren würde, machte sie gerade Ferien am anderen Ende der Welt. Die Richterin und damalige Staatssekretärin weilte in Bali, wollte dort ihren 50. Geburtstag feiern, dann kam der Anruf ihrer Chefin. Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) sei aufgebracht gewesen, habe ihr mangelndes politisches Gespür vorgeworfen. Was war passiert?