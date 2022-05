Von Peter Burghardt, Hamburg

Jamaika in Schleswig-Holstein ging an einem Donnerstag mit abendlichen Gewittern zu Ende, ein Finale mit Tusch sozusagen. Aber die Trauer hält sich anderntags in Grenzen, jedenfalls bei den Grünen. "FDP und Grüne haben keine Zukunft in Jamaika gesehen", sagt am Telefon Aminata Touré, als Co-Spitzenkandidatin der Grünen eine der Verhandlungsführerinnen. "Deswegen haben wir für uns zumindest entschieden, dass das so keinen Sinn macht. Aber wir stehen absolut bereit für ein schwarz-grünes Bündnis."

Das sagen die Grünen eigentlich bereits seit dem Wahlabend vom 8. Mai, die Zahlen sprechen ja recht eindeutig dafür. Die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther bekam 43,4 Prozent, die Grünen erhielten als zweiter Wahlsieger 18,3 Prozent - mehr als dreimal so viel wie die FDP. Auch fand in dieser Woche bereits ein Treffen zwischen den beiden stärksten Parteien statt. Der Dienstag habe gezeigt, "wie Schwarz-Grün aussehen könnte", sagt Aminata Touré. "Die Entscheidung trifft jetzt Daniel Günther."

Der Regierungschef hatte bis zuletzt versucht, an der Dreierkombination mit Grünen und Liberalen festzuhalten. Er warb für eine Fortsetzung von Jamaika, das seit Günthers erstem Wahlsieg 2017 regiert. Das Trio war ja so symbolisch, als Zeichen einer politischen Wende, in der gegensätzliche Partner nach Kompromissen suchten. Nirgendwo sonst hatten die drei Farben bisher besser harmoniert als in Kiel.

Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb hätten beide eine Mehrheit

Die Wähler bescherten dem Experiment vor zwei Wochen jedoch eine ebenso übermächtige wie trügerische Mehrheit. Gemeinsam wären es 56 der 69 Sitze - die Opposition bestünde aus den nur 13 Abgeordneten von SPD und der dänisch-friesischen Minderheitenvertretung SSW. Bei der CDU-Wahlparty legten Günther sowie seine Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen und sein Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sogar eine Art Koalitionstanz hin. Doch das Wahlergebnis ließ vermuten, dass da bereits einer oder eine zu viel tanzte. CDU und Grüne kämen auf 48, CDU und FDP auf 39 Sitze, beides reicht.

Es sei ihm nicht gelungen, den Geist von Jamaika so auf beide Gesprächspartner zu übertragen, dass sich weitere Gespräche gelohnt hätten, bedauerte nun Günther. In dem Hotel, wo Jamaika II scheiterte, hatte Jamaika I fünf Jahre zuvor den gemeinsamen Vertrag vorgestellt. Diesmal sprachen sie, gingen auseinander, berieten jeder für sich in getrennten Räumen und verkündeten nach vier Stunden den Abbruch des Versuchs.

Die viel beschworene Augenhöhe ist dahin

Man habe feststellen müssen, "dass die Fortsetzung dieser Politik von einem Partner so definitiv nicht gewünscht wird", so der FDP-Landeschef Heiner Garg. Immerhin, noch einmal tauchte kurz der Jamaika-Geist auf, denn laut Garg habe man auf diese Weise immerhin "ehrlich und offen" miteinander gesprochen und die Dinge klar benannt.

Die Dinge stehen so, dass die ebenfalls viel beschworene Augenhöhe aus dem Gleichgewicht gerät, wenn zwei Parteien (CDU und Grüne) kräftig gewonnen und eine Partei (FDP) kräftig verloren hat. Beim letzten Mal brauchten sich alle drei, diesmal genügt ein Duo. Die Grünen loben zwar den FDP-Gesundheitsminister Garg, sie kamen auch mit FDP-Wirtschaftsminister Buchholz zurecht, aber nicht mit seiner Verkehrspolitik, die auch im Land auf mäßige Begeisterung trifft.

Jamaika ist passé, jetzt muss sich Daniel Günther für eine Farbe entscheiden. Am Montag wird sein CDU-Landesvorstand darüber befinden, mit wem es die Union an der Küste probiert, mit den erstarkten Grünen oder mit der geschwächten FDP.