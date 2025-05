Die Pädagogin Dorit Stenke hat in Schleswig-Holstein die Nachfolge der nach Berlin gewechselten Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) angetreten. „Mit Dorit Stenke übernimmt eine äußerst erfahrene Nachfolgerin das Amt von Karin Prien. Sie kennt das Haus von Grund auf und hat als Staatssekretärin die Bildungspolitik in unserem Land seit 2017 maßgeblich mitgestaltet“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Der Wechsel stehe für Stabilität und Kontinuität sowohl in der Bildungspolitik als auch in den Bereichen Wissenschaft, Forschung und Kultur. Stenke kündigte ebenfalls an, sie wolle die Arbeit Priens fortsetzen und Kontinuität schaffen. „Es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern, aber auch den Lehrkräften hier im Land zeigen können, dass wir ein kontinuierliches Verständnis von Bildungspolitik haben“. Angesprochen auf Unterschiede zu ihrer Vorgängerin sagte Stenke, sie habe als Erziehungswissenschaftlerin an der einen oder anderen Stelle eine andere Vorstellung davon, wie man miteinander im Dialog sein könne. Günther betonte, Stenke werde die Arbeit des Ressorts nahtlos fortsetzen können.