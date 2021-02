Das Bundesinnenministerium und deutsche Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass drei in Deutschland und Dänemark festgenommene Syrer einen Terroranschlag von erheblichem Ausmaß geplant haben. "Unsere Sicherheitsbehörden haben erneut einen islamistischen Terroranschlag verhindert", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). In dem Fall sind bislang 14 Menschen festgenommen worden. In Dänemark sitzen 13 Verdächtige inzwischen in Untersuchungshaft. Nach Angaben der dänischen Polizei wird sieben von ihnen vorgeworfen, einen Terrorangriff in Dänemark oder Deutschland geplant oder daran mitgewirkt zu haben. "Wir haben die Zutaten und Teile gefunden, die zur Herstellung einer Bombe benötigt werden. Wir haben auch verschiedene Arten von Waffen gefunden, Pumpguns, ein Jagdgewehr mit Fernrohr", sagte der operative Leiter des dänischen Inlandsnachrichtendienstes PET, Flemming Drejer (), am Freitag in Søborg bei Kopenhagen. Zudem habe man eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat sichergestellt. Das Amtsgericht Dessau-Roßlau in Sachsen-Anhalt, wo einer der in Dänemark festgenommenen Brüder ansässig war, hatte zuvor Haftbefehl gegen drei syrische Männer im Alter von 33, 36 und 40 Jahren erlassen. Vorgeworfen wird ihnen die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg mitteilte.