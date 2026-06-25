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SchifffahrtOman: Keine Hormus-Gebühren

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Für die Durchfahrt der Straße von Hormus sollen nach Angaben Omans keine Gebühren erhoben werden. „Zukünftige Regelungen mit Blick auf die Straße (von Hormus) beinhalten keine Erhebung irgendwelcher Transitgebühren“, teilte Omans Außenminister Badr al-Busaidi mit. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran habe das Ziel, die Freiheit der Schifffahrt zu gewährleisten. Der Verkehr auf dem wichtigen Seeweg kam im Zuge des Iran-Kriegs faktisch zum Erliegen. Im Rahmenabkommen ist festgelegt, dass Iran während der 60-tägigen Verhandlungen keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll Iran mit Oman aushandeln. Es war damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte.

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