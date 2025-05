Bei einem Vorfall in der Nähe des jüdischen Museums in der US-Hauptstadt Washington sind mehreren Medienberichten zufolge zwei Mitarbeitende der israelischen Botschaft ums Leben gekommen. Bei den Toten soll es sich um einen Mann und eine Frau handeln. Der Sender ABC berichtet, eine verdächtige Person werde von der Polizei befragt.

Die Ministerin für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten,Kristi Noem, bestätigte den Tod der beiden Botschaftsmitarbeiter bei X. Man sei dabei, den Vorfall aufzuklären, so Noem weiter.

Plattform X Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von X Corp. angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von X Corp. angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Der Vorsitzende des American Jewish Committee, Ted Deutch, bestätigte CNN gegenüber, dass an Mittwochabend eine Veranstaltung im Jüdischen Museum stattgefunden habe. Berichten zufolge sollen die beiden erschossenen Mitarbeiter an dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Das Museum ist in Downtown D. C., nicht weit vom Weißen Haus entfernt.

Mehr dazu in Kürze auf SZ.de