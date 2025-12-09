Zum Hauptinhalt springen

VerkehrswendeRegierung verabschiedet sich von Scheuers Bahn-Zielen

Die Deutsche Bahn kämpft aktuell mit vielen Problemen, eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen erscheint dem Verkehrsministerium offenbar als unrealistisch. 
Noch im Jahr 2020 wollte Schwarz-Rot die Zahl der Bahnkunden verdoppeln und 25 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene bringen. Heute will die gleiche Koalition davon nicht mehr wissen.

Von Vivien Timmler, Berlin

Union und SPD brechen dieser Tage mit vielen Beschlüssen der Ampelkoalition. Heizungsgesetz? Ganz schnell abschaffen. Bürgergeld? Weg damit. Höhere Luftverkehrsteuer? Bitte wieder senken. So weit, so normal. Doch nun will Schwarz-Rot auch von solchen Zielen nichts mehr wissen, die die Parteien einst selbst in „Masterpläne“ und sogar in einen Koalitionsvertrag geschrieben haben.

