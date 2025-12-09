Union und SPD brechen dieser Tage mit vielen Beschlüssen der Ampelkoalition. Heizungsgesetz? Ganz schnell abschaffen. Bürgergeld? Weg damit. Höhere Luftverkehrsteuer? Bitte wieder senken. So weit, so normal. Doch nun will Schwarz-Rot auch von solchen Zielen nichts mehr wissen, die die Parteien einst selbst in „Masterpläne“ und sogar in einen Koalitionsvertrag geschrieben haben.
VerkehrswendeRegierung verabschiedet sich von Scheuers Bahn-Zielen
Noch im Jahr 2020 wollte Schwarz-Rot die Zahl der Bahnkunden verdoppeln und 25 Prozent des Güterverkehrs auf die Schiene bringen. Heute will die gleiche Koalition davon nicht mehr wissen.
Von Vivien Timmler, Berlin
Deutsche Bahn:„Das ganze System ist so krank“
Viele Mitarbeiter der Deutschen Bahn sind am Limit. Insbesondere im Fernverkehr ist der Frust groß. Die Lokführer und Zugbegleiter verlieren das Vertrauen in den Vorstand und glauben nicht an einen Neustart.
