Union und SPD brechen dieser Tage mit vielen Beschlüssen der Ampelkoalition. Heizungsgesetz? Ganz schnell abschaffen. Bürgergeld? Weg damit. Höhere Luftverkehrsteuer? Bitte wieder senken. So weit, so normal. Doch nun will Schwarz-Rot auch von solchen Zielen nichts mehr wissen, die die Parteien einst selbst in „Masterpläne“ und sogar in einen Koalitionsvertrag geschrieben haben.