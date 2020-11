Für die einen war es eine Schreckensnacht, für die anderen eine Freudennacht. Der 9. November als eine Art Schicksalstag der Deutschen bewegt die Gemüter eigentlich jedes Jahr. 2020 ist vieles anders. Die Corona-Pandemie macht derzeit öffentliches Gedenken an die Pogromnacht von 1938 und den Mauerfall von 1989 fast unmöglich, der neue US-Präsident zieht jede Menge Aufmerksamkeit auf sich. Und dennoch war für den Montagabend eine Veranstaltung in Dresden geplant, die schon vorher jede Menge Unmut und Empörung auslöste.

Viele Worte zu den historischen Ereignissen wurden dieses Jahr per Videobotschaft oder bei virtuellen Auftritten gesagt. An diesem Tag "denken wir Deutschen wie an jedem 9. November an das Schlimmste und an das Beste in unserer Geschichte", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in Berlin: "Wir denken an die Schande des 9. November 1938, die Pogrome gegen jüdische Mitbürger im ganzen Land, an die Menschen, die in den Tod getrieben wurden, die brennenden Synagogen, die zerstörten Geschäfte. Wir gedenken der Opfer des von Deutschland begangenen Menschheitsverbrechens, der Schoah, in Scham." "Und wir denken an den 9. November 1989, den Jubel, die überschäumende Freude der Menschen", als sich am Brandenburger Tor und entlang der Berliner Mauer "dieses entsetzliche Bauwerk erst öffnete und es dann fiel".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief gemeinsam mit seinen israelischen und österreichischen Kollegen Reuven Rivlin und Alexander Van der Bellen zum Kampf gegen Antisemitismus auf. 82 Jahre nach den Novemberpogromen seien "die dunklen Schatten der Vergangenheit nicht von unseren Straßen verschwunden", heißt es in einer gemeinsamen Videobotschaft. "Wir stehen zusammen, in Wien, in Jerusalem, in Berlin." Die Botschaft ist Teil einer weltweiten Aktion im Gedenken an die Novemberpogrome von 1938 unter dem Titel "Let there be light", bei der Gotteshäuser und andere Einrichtungen in der Nacht beleuchtet werden sollten.

Die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung darf am Dresdner Altmarkt demonstrieren. Die Jüdische Gemeinde ist empört

Die Jüdische Gemeinde Dresden reagierte derweil "mit großer Fassungslosigkeit und voller Empörung" darauf, dass Pegida auch am diesem Jahrestag auf dem Dresdner Altmarkt demonstrieren darf. Es dürfe nicht unwidersprochen bleiben, "dass erneut Hass und Hetze auf öffentlichen Plätzen Dresdens verbreitet werden dürfen", erklärte die Gemeinde am Sonntagabend. Zu der Veranstaltung der fremdenfeindlichen Bewegung wurde am Montag demnach auch der Rechtsextremist und frühere Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz erwartet. Das offizielle Gedenken der Stadt Dresden an die Juden-Pogrome vom 9. November 1938 als öffentliche Veranstaltung wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Jüdische Gemeinde und auch viele Politiker kritisierten diese Gewichtung und das politische Zeichen, das dadurch gesendet werde. "Der 9. November wird für uns als jüdische Gemeinschaft, aber auch für viele andere demokratische Kräfte in unserer Gesellschaft immer eingebrannt sein als der Tag, an dem in Deutschland 1938 die Synagogen brannten", betonte die Gemeinde. Dem seien Jahre voller Hass und Hetze gegen Juden sowie gegen andere Minderheiten und Andersdenkende vorausgegangen.

In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 brannten Synagogen in ganz Deutschland. Die Nationalsozialisten gingen zur offenen Gewalt gegen Juden über, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, jüdische Bürger misshandelt. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser Nacht mehr als 1300 Menschen getötet und mindestens 1400 Synagogen in Deutschland und Österreich stark beschädigt oder zerstört wurden.

Berlins Regierender Bürgermeister Müller erinnert an das Leid, das die Teilung über die Stadt brachte

51 Jahre nach der Pogromnacht fiel die Mauer. Am selben Kalendertag, durch einen historischen Zufall. Und so wurde zeitgleich an ein freudiges und weltbewegendes Ereignis erinnert. Der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, Axel Klausmeier, und der Pfarrer der Evangelischen Versöhnungsgemeinde, Thomas Jeutner, steckten am Montag bunte Rosen in die Hinterlandmauer am ehemaligen Todesstreifen und entzündeten Kerzen in Erinnerung an die Friedliche Revolution im Herbst 1989. Die zentrale Gedenkveranstaltung mit Gästen aus Politik und Gesellschaft sowie Zeitzeugen musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller, mahnte: "Die Teilung der Stadt mit all ihren Folgen war für die Menschen in Berlin und in unserem Land eine bittere Zeit, für viele war es eine Zeit voller Schmerzen und Leiden", erklärte Müller laut einer Mitteilung. "Daran zu denken, ist wichtig, gerade wenn wir uns auch an die Freude des Tages erinnern, an dem die Mauer in Berlin wieder offen war."