Der Minister a.D., der in Erinnerung bleiben wird

Von Roland Preuß, Berlin

Die gescheiterte Pkw-Maut wird immer mit dem Namen Andreas Scheuer verbunden bleiben. Dabei ist nach seinem Abschied als Bundesverkehrsminister 2021 die Liste der Versäumnisse und der Kritik an dem CSU-Politiker sogar noch länger geworden. Nun zieht sich der 49-Jährige aus dem Bundestag zurück. "Nach dem heutigen 1. April 2024 lege ich mein Mandat als Mitglied des Deutschen Bundestages nieder", teilte Scheuer am Montag mit. Er danke den vielen Menschen für die Unterstützung, die Treue und das Vertrauen über eine so lange Zeit. "Es war mir eine Ehre, für unser Land und für meine Heimat arbeiten zu dürfen."