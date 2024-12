Seit März dieses Jahres sind bereits die Kontrollen für Bulgaren und Rumänen an den Luft- und Seegrenzen des Schengen-Raums aufgehoben. Nun werden auch die Grenzen zu Lande kontrollfrei. Die beiden Länder können 2025 vollständig dem Schengen-Raum beitreten. Das haben die Innenministerinnen und -minister der 27 EU-Staaten an diesem Donnerstag in Brüssel beschlossen.