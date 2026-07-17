Will sich ein Paar trennen, macht das 50 Jahre alte Scheidungsrecht manche Dinge viel zu kompliziert. Familienrechtler Anatol Dutta über notwendige Reformen, das vorgeschriebene Trennungsjahr und die Frage, wann eine Ehe „zerrüttet“ ist.

Als das Scheidungsrecht reformiert wurde, war es für jene Zeit ziemlich modern – aber das ist 50 Jahre her. Wieso etwa sollen Paare vor der Scheidung erst einmal ein Jahr getrennt leben? Und wann ist eine Ehe „zerrüttet“? Höchste Zeit für eine entschiedene Liberalisierung, meint Professor Anatol Dutta, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Familienrecht lehrt.