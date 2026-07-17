Zum Hauptinhalt springen

50 Jahre ScheidungsrechtWas für eine „Scheidung auf Verlangen“ spricht

Lesezeit: 4 Min.

Das Scheidungsrecht galt 1976 als höchst modern. Heute wirkt es, als wollte man Verheirateten die Scheidung möglichst schwer machen.
Das Scheidungsrecht galt 1976 als höchst modern. Heute wirkt es, als wollte man Verheirateten die Scheidung möglichst schwer machen. IMAGO/Westend61

Will sich ein Paar trennen, macht das 50 Jahre alte Scheidungsrecht manche Dinge viel zu kompliziert. Familienrechtler Anatol Dutta über notwendige Reformen, das vorgeschriebene Trennungsjahr und die Frage, wann eine Ehe „zerrüttet“ ist.

Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

SZ bei Google bevorzugen

Als das Scheidungsrecht reformiert wurde, war es für jene Zeit ziemlich modern – aber das ist 50 Jahre her. Wieso etwa sollen Paare vor der Scheidung erst einmal ein Jahr getrennt leben? Und wann ist eine Ehe „zerrüttet“? Höchste Zeit für eine entschiedene Liberalisierung, meint Professor Anatol Dutta, der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Familienrecht lehrt.

Zur SZ-Startseite

Psychologie
:Wie viel Gegensatz verträgt die Liebe?

Hauptsache, kein Grünen-Wähler: Politische Ansichten sind zu einem zentralen Kriterium bei der Partnerwahl geworden. Warum ist das so?

SZ PlusVon Sebastian Herrmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite