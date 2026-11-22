Die Sparta II hatte St. Petersburg verlassen und Kurs auf den Hafen von Baltijsk in Russlands Exklave Kaliningrad genommen, als der Angriff am Samstagmorgen seinen Lauf nahm. Finnlands Küstenwache registrierte die Attacke von zwei Drohnen gegen den 121 Meter langen Frachter. Ein kurzer, aber wirkungsvoller Angriff westlich der russischen Insel Gogland und nur rund 40 Kilometer vor der Küste Finnlands. Die ganze Nacht löschten Retter das Feuer, erst am Morgen waren kaum noch Flammen zu sehen. Das manövrierunfähige und schwer beschädigte Schiff soll nun nach Russland geschleppt werden. Die 16 Besatzungsmitglieder sind laut finnischer Küstenwache in Sicherheit gebracht worden.